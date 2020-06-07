Колбаса в банке. Самый простой рецепт!

Давно меня покорил рецепт — колбаса в банке. По вкусу получается просто отменная, Вы знаете мои хоть и любители были магазинных сосисок но я смогла их приучить к своей домашней колбаске. Теперь внук магазинную и не просит, эта уж больно вкусная получается.
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Ингредиенты:
650-700 грамм куриного мяса (только не филе, лучше брать бедра, четверти и срезать мясо);
желатин быстрорастворимый — 1 ст.л.;
по вкусу можно добавить итальянские травы или паприку;
соль/перец по вкусу;
пару зубчиков чеснока.
Колбаса в банке. Пошаговый рецепт
Курицу отделите от кости и нарежьте очень мелкими кусочками.
Добавьте к курице измельченный чеснок, соль, перец, паприку или травки по вкусу. Посыпьте все желатином и перемешайте.
Оставьте массу на 30 минут.
Возьмите рукав для запекания, и выложите туда получившейся фарш, завяжите его с обоих сторон. Возьмите жестяную банку (из под горошка. кукурузы и т.д. или просто кружку) и поставьте туда рукав с мясом.
Можно отправить банку в духовку, нагретую до 180 градусов на 50 минут, а можно поставить в кастрюлю с кипящей водой и варить в банке с момента закипания 45-50 минут. По вкусу получается разная. но при этом одинаково вкусная.
Затем когда колбаса остынет уберите ее в холодильник на ночь.